Şaphane'de Köylere Hizmet Götürme Birliği 2027 çalışma programı ve bütçeleri görüştü

Şaphane'de Köylere Hizmet Götürme Birliği 2027 çalışma programı ve bütçeleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 2027 çalışma programı ile 2027, 2028 ve 2029 yılı tahmini bütçeleri görüşüldü. Toplantıda 2026 yılı ek bütçesi de değerlendirilip gündem maddeleri karara bağlandı.
Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş başkanlığında, birlik müdürü ve köy muhtarlarının katılımıyla 2026 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, 2027 yılı çalışma programı ele alınırken, 2027 yılı ile izleyen 2028 ve 2029 yıllarına ait tahmini bütçeler de görüşüldü. Ayrıca 2026 yılı ek bütçesi gündeme alınarak değerlendirildi.
Görüşmelerin ardından gündem maddeleri karara bağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı