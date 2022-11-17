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Şaphane'de ceviz dikimi öncesi toprak analizi için numune alımı

Ekonomi Haberleri

Şaphane'de ceviz dikimi öncesi toprak analizi için numune alımı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yeni tesis edilecek olan kapama ceviz bahçesi için dikim öncesinde toprak analizi için numune alma işlemi yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yeni tesis edilecek olan kapama ceviz bahçesi için dikim öncesinde toprak analizi için numune alma işlemi yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından, ilçemizde yeni tesis edilecek olan kapama ceviz bahçesinde dikim öncesinde toprak analizi için numune alma işlemi gerçekleştirilmiştir" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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