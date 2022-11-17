Şaphane'de ceviz dikimi öncesi toprak analizi için numune alımı
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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yeni tesis edilecek olan kapama ceviz bahçesi için dikim öncesinde toprak analizi için numune alma işlemi yapıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yeni tesis edilecek olan kapama ceviz bahçesi için dikim öncesinde toprak analizi için numune alma işlemi yapıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından, ilçemizde yeni tesis edilecek olan kapama ceviz bahçesinde dikim öncesinde toprak analizi için numune alma işlemi gerçekleştirilmiştir" denildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi