SAP, Türkiye'de Concur Lansmanını Gerçekleştirdi

SAP, İstanbul'da düzenlediği etkinlikle SAP Concur Türkiye lansmanını yaptı. Uçtan uca entegre seyahat ve harcama yönetimi çözümü, tek ekrandan görünürlük, uyum ve verimlilik sunuyor. Yapay zeka destekli SAP Concur, halihazırda Türkiye'de 500'ü aşkın şirket tarafından kullanılıyor.

SAP, yapay zeka destekli ve uçtan uca entegre seyahat ve harcama yönetimi çözümü SAP Concur'un Türkiye pazarındaki resmi lansmanını gerçekleştirdi. Concur için uzun süredir uzaktan destekle sürdürdüğü faaliyetlerini proaktif ve uzun vadeli bir pazar stratejisine taşıyan SAP, Türkiye'deki kurumlara görünürlük, uyum ve verimlilik sağlayan seyahat ve harcama yönetimi çözümlerini bundan sonra Türkiye'de özel bir ekiple konumlandıracağını açıkladı.

Lansman için İstanbul'da düzenlenen Concur Connect etkinliği için Türkiye'ye gelen SAP Güney Avrupa Finans ve Harcama Yönetimi Direktörü João Carvalho, "Türkiye, SAP için olduğu kadar SAP Concur için de stratejik bir pazar. Gerçekleştirdiğimiz lansmanda SAP Concur ile kurumların seyahat ve harcama yönetimini dönüştürme taahhüdümüzü güçlendiriyoruz. SAP, seyahat ve harcama yönetimindeki global uzmanlığını, Türkiye'de ekosistemin büyümesi için görevlendirilen Concur ekibinin liderliğiyle bir adım ileriye taşıyor. Veriye dayalı, yenilikçi çözümlerle daha akıllı karar alma, verimlilik ve sürdürülebilir büyüme için Türkiye'deki kurumların yanında yer alacağız" dedi.

'TÜRKİYE'DE 500'Ü AŞKIN ŞİRKET KULLANIYOR'

Türkiye'deki müşterilerine ve Türkiye'de faaliyet gösteren global şirketlere daha yakın olmak istediklerini söyleyen João Carvalho, "Türkiye'deki iş ortaklarımızla birlikte, SAP Concur için ölçeklenebilir bir ekosistem kurmak, seyahat ve harcama yönetiminde dijital dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Halihazırda ülkedeki 500'den fazla şirketin kullandığı SAP Concur çözümleri, pazarın ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir zemin oluşturuyor" diye konuştu.

João Carvalho, SAP Concur'un mobil uygulaması hakkında da bilgiler verdi. Uygulama, çalışanları iş seyahatlerinde uçtan uca yönlendiriyor. Harcamalar doğrudan masraf formlarına düşüyor, onay süreçleri otomatikleşiyor. Gerçek zamanlı veri entegrasyonu ve yapay zeka destekli analizlerle şirketler harcamalarını tek ekrandan görüyor ve bütçelemedeki kör noktaları azaltıyor. SAP Concur, seyahat harcamalarındaki geleneksel idari yükleri ortadan kaldırarak kurumların işini kolaylaştırıyor.

LANSMAN ETKİNLİĞİ İSTANBUL'DA YAPILDI

SAP Concur'un Türkiye lansmanı için İstanbul'da düzenlenen etkinliğe, iş ve teknoloji dünyasının liderleri ile SAP iş ortaklarının temsilcileri katıldı. Etkinlik SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ile SAP Güney Avrupa Finans ve Harcama Yönetimi Direktörü João Carvalho ve SAP Türkiye Kurumsal Mimarı Burcu Ün'ün açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından SAP Concur Türkiye Satış Lideri Beliz Vuslateri ve Çözüm Yöneticisi Murat Cemal Güçdemir, çözümün kurumlara sunduğu kazanımları aktararak canlı ürün demosu gerçekleştirdi, seyahat ve harcama yönetimi alanındaki yenilikleri ve ürün yol haritasını paylaştı. Beliz Vuslateri'nin moderasyonunda gerçekleşen müşteri panelinde Nestle Türkiye, Siemens Türkiye, Vodafone Türkiye'den temsilciler başarı hikayeleri konuşulurken, yarım günlük program '4 haftada Concur Projesi' yaklaşımı, iş süreçleri optimizasyonu sonuçları, başarı faktörleri ile tamamlandı.