Sanofi'de Yeni İnsan ve Kültür Direktörü Arzu Öneyman

Sanofi'de Yeni İnsan ve Kültür Direktörü Arzu Öneyman
Sanofi'nin Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörlüğü görevine Arzu Öneyman atandı. 20 yılı aşkın deneyimiyle Öneyman, Türkiye'nin de dahil olduğu 17 ülkede insan ve kültür stratejilerine liderlik edecek.

Sanofi'nin Avrasya Bölgesi'nden sorumlu İnsan ve Kültür Direktörlüğü görevine Arzu Öneyman atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, stratejik insan kaynakları yönetimi ve kültürel dönüşüm alanlarındaki 20 yılı aşkın deneyimiyle öne çıkan Öneyman, Sanofi'de, Türkiye'nin de dahil olduğu 17 ülkeden oluşan Avrasya Bölgesi'nde insan ve kültür stratejilerine liderlik edecek.

Kariyeri boyunca büyük ölçekli insan kaynakları dönüşümlerini yöneten, kültürel değişim süreçlerini hayata geçiren ve şirket birleşme ile satın alma entegrasyonlarında kritik roller üstlenen Öneyman, son olarak WE Soda'da İK Başkanı olarak görev yaptı.

Öncesinde Coşkunöz Holding'de Global İK Direktörü olarak 12 şirketin tüm insan kaynakları süreçlerini ve farklı ülkelerdeki insan kaynakları (İK) fonksiyonlarını yöneten Öneyman, Nestle, Chassis Brakes International ve Bosch'ta da üst düzey liderlik pozisyonlarında görev yaptı.

Ayrıca 2022'de "Türkiye'nin En İyi 50 İK Yöneticisi" arasında yer alan Öneyman'ın, stratejik İK planlaması, organizasyonel yapılanma, liderlik ve yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı ve endüstriyel ilişkiler gibi konularda uzmanlıkları bulunuyor.

East London Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip olan Önayman, "sertifikalı Yönetici Koçu" ünvanını da taşıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Haberler.com
