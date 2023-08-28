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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 43,25 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg5,50

5,50
MısırKg5,30

5,34
ArpaKg7,00

7,00
Preseli pamukKg39,50

43,25
Yağlık çiğitKg5,12

5,12

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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