Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 10,80 ila 36 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 10,80 ila 36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|14,50
|14,50
|Mısır
|Kg
|4,66
|4,85
|Buğday
|Kg
|5,60
|7,90
|Arpa
|Kg
|3,00
|3,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|10,80
|36,00
|Preseli pamuk
|Kg
|25,10
|47,25
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,86
|4,67
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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