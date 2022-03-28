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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 10,80 ila 36 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 10,80 ila 36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg14,5014,50
MısırKg4,664,85
BuğdayKg5,607,90
ArpaKg3,003,00
Kütlü pamukKg10,8036,00
Preseli pamukKg25,1047,25
Yağlık çiğitKg3,864,67

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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