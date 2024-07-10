Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'dan Antalya'ya tarım işçisi olarak giden genç, kendi serasını kurarak işçilikten patronluğa yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan genç, Antalya'da çalıştığı seranın aynısını kendi memleketinde kurarak işçilikten patronluğa yükseldi. Kısa sürede para kazanmaya başlayan genç, Suruç ilçesinin domates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor.

Şanlıurfa'dan Antalya'ya tarım işçisi olarak giden genç, çalıştığı seranın aynısını kendi memleketinde kurarak işçilikten patronluğa yükseldi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Kadir Ziri, 2016 yılında tarım işçisi olarak Antalya'ya gitti. Bir serada 7 yıl çalışan Ziri, daha sonra memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi. Ailesinin yaşadığı kırsal Topçu Mahallesi'nde kendi serasını kurmayı düşünen Ziri, derme çatma bir yer yaptı. Kısa sürede para kazanmaya başlayan Ziri, işlerini geliştirerek teknolojik bir sera kurdu. Seranın alanını da genişleten Ziri, 2 yıl içinde kendi işinin patronu oldu. Her dönümden yaklaşık 25 ton domates elde eden Kadir Ziri, Suruç ilçesinin domates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor.

Antalya'da çalışıp Suruç'ta sera kurduğunu söyleyen Ziri, "Masraf olarak 150 bin TL gübre ve ilacı var. 150 bin TL de fidesidir. Toplam 300 bin TL masrafı var. Şu ana kadar hemen hemen 750 bin liraya kadar satışımız oldu. Bir dönümden 20 ton elde ediyoruz. Çok iyi bakınca 25 ton ürün de kaldırıyoruz" dedi.

Antalya'da da bu işi yaptığını söyleyen Ziri, "Suruç'un domates ihtiyacını hemen hemen biz karşılıyoruz. Şu anda 5 dönüm daha kattık. Toplam alanımız 15-16 dönüm olacak. Devlet bize destek verirse daha iyi yaparız. Burada 30 dönüm alanımız daha var, her yeri kaplarız" ifadelerini kullandı.

Domatesin kilosunu ortalama 12 ile 13 TL'ye sattığını söyleyen Kadir Ziri, raf fiyatının ise 15 TL ile 25 TL arasında olduğunu belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şanlıurfa Antalya Suruç Ekonomi Güncel Haberler

'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Bakmadan Geçme

Emin Olcay kimdir? Emin Olcay nereli, kaç yaşında? Emin Olcay ne iş yapıyor? Kral balığı nedir? Kral balığı yenir mi? Kral balığı nerelerde olur? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi? TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Kova burcu kadını ve Terazi burcu erkeği uyumlu mudur? Kova erkeği ve Terazi kadını anlaşır mı? Kova kadını Terazi erkeğini nasıl etkiler? YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak? İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı? 10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi? #127777 Zeytin Ağacı 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı 2. Sezon yayınlandı mı? Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne? CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi?
Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor

Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title