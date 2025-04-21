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Şanlıurfa'da Kuraklık Alarmı: Çiftçiler Ürünlerini Hasat Edemiyor

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Şanlıurfa ve çevresindeki illerde etkili olan kuraklık, tarım ve hayvancılık krizine yol açtı. Çiftçiler, ekinlerinin kuruduğunu ve destek beklediklerini ifade etti.

Şanlıurfa'da kuraklık alarmı

Çiftçinin ekinleri kurumaya başladı

ŞANLIURFA - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir çok ilinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da yağmurların zamanında düşmemesi beraberinde kuraklığı getirdi. Hasat dönemi yaklaşmasına rağmen boyları 15 santimi geçmeyen ürünler, hayvanların otlak alanı oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu yıl şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor. Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'ın bir kısmında yağış yetersizliği, özellikle tahıl üreticilerini büyük bir çıkmaza soktu. Arpa, buğday ve mercimek gibi temel ürünlerin ekili olduğu alanlarda bitkilerin boyu sadece 10-15 santimetre arasında kaldı. Birçok bölgede ürünler başak dahi tutmadı. Hasat edilemeyecek haldeki zayıf ürünler, hayvanların otlak alanı oldu.

Birçok çiftçi ürünlerini hasat edemeyecek

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Koçak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Çifçi ve kardeşi Mehmet Çifçi, bu yıl ekinlerin tamamen kuruduğunu belirtti. Devletin kendilerine destek vermesini isteyen Ahmet Çiftçi, "Nasıl ektiysek öyle duruyor, ekinler kurudu. Hayvancılık öldü, bu yıl hayvana verecek saman bile yok. Göçüp gideceğiz, devletin el uzatmasını istiyoruz" dedi.

"Her şey borç, şimdi nasıl ödeyeceğiz"

Kırsal Sumaklı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ömer Dolap da hem tarımda hem hayvancılıkta kriz yaşadıklarını ifade ederek, "Bu yıl ürün olmadı. Mazot, gübre her şey borçla alındı. Şimdi nasıl ödeme yapacağız bilmiyoruz. Kuruyan ekinleri hayvanlar bile yemiyor" dedi.

"İki yıldır kuraklık var, hayvanlar aç"

Aynı mahallede çobanlık yapan İsa Demir ise kuraklığın etkisinin iki yıldır devam ettiğini söyleyerek, hayvancılığın da zor durumda olduğunu vurguladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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