Şanlıurfa'da Karacadağ Pirincinin Hasadı Başladı

Şanlıurfa'da Karacadağ bölgesinde özenle yetişen pirincin hasadı başladı.

Siverek ilçesi Karacadağ bölgesinin verimli topraklarında yetişen ve kar sularıyla olgunlaşan pirincin hasadı başladı. İri taneli özelliği ile yemek ve tatlılara eşsiz bir lezzet katan Karacadağ pirinci, sadece bölge halkının değil yurt içi ve yurt dışında da yoğun talep görüyor. Son yıllarda artan talep sayesinde üreticilerin yüzü gülerken, Karacadağ pirinci hem sofralarda hem de gastronomi dünyasında önemli bir marka haline gelmeye devam ediyor. - ŞANLIURFA