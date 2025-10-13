Şanlıurfa'da Çiftçiler Pamuktan Yer Fıstığına Geçiyor

Şanlıurfa'da artan üretim maliyetleri ve pamukta yaşanan düşük satış fiyatları, çiftçileri alternatif ürünlere yöneltti. Son yıllarda özellikle Suruç ve Harran ilçelerinde üreticiler, pamuk yerine yer fıstığı ekimine başladı.

Deneme amaçlı yapılan ekimlerde beklenenden yüksek verim alınması, bölgede yer fıstığı üretimini hızla artırdı. 2023 yılında 133 hektar alanda yapılan yer fıstığı üretimi, 2024 yılında 8 bin hektara ulaştı. Bu artış, Şanlıurfa'da tarımsal ürün deseninin önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu ve 2025 yılında 10 bin hektarın üzerindeki tarım arazileri yer fıstığı ile buluştu. Çiftçiler, yer fıstığının pamuk üretimine göre daha az sulama ve bakım gerektirdiğini, buna rağmen yüksek verim sağladığını belirtiyor. Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde önde gelen Osmaniye ilinde dönüm başına 300-350 kilogram ürün elde edilirken, Şanlıurfa'da bu miktar 550-600 kilograma kadar çıkıyor. Ayrıca Şanlıurfa'da yetiştirilen yer fıstıklarının iri taneli ve kaliteli olması nedeniyle tüccarlar tarafından da tercih edildiği ifade edildi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe, yaptığı açıklamada, "Son iki yıldır deneme amaçlı ekilen yer fıstığında beklenenden daha fazla rekolte elde edildi. Osmaniye'de dönüm başına 300-350 kilogram ürün alınırken, Şanlıurfa ovalarında bu rakam 550-600 kiloya kadar çıkıyor. Bu verim artışı, önümüzdeki dönemde pamuğun yerini yer fıstığının alabileceğini gösteriyor" dedi.

Uzun yıllar pamuk ektikten sonra yer fıstığı üretimine yöneldiğini belirten çiftçi Mehmet Yıldız ise "Yaklaşık 20 yıldır pamuk ekiyorduk. Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle artık yeterli kazanç sağlayamıyorduk. İlaç ve sulama giderleri çok arttı. Bu nedenle yer fıstığına yöneldik. Yaklaşık bin 500 dönüm yer fıstığı ektik. Hem masrafları daha az hem de verimi yüksek. Bu nedenle üretime devam edeceğiz" diye konuştu.

Bölge çiftçileri, yer fıstığı üretiminde elde edilen yüksek verimin, ürünün bölgede pamuk başta olmak üzere diğer ürünlere alternatif olarak öne çıkmasını sağladığını ifade etti. - ŞANLIURFA