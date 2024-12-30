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Şanlıurfa'da Bej Domatesin Korunması ve Yaygınlaştırılması Hedefleniyor

Şanlıurfa'da Bej Domatesin Korunması ve Yaygınlaştırılması Hedefleniyor
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Şanlıurfa'nın Haliliye Diphasar Mahallesinde yetişen susuz bej domatesin tohumları koruma altına alındı. İlçe Tarım Müdürlüğü, bej domatesin genetik zenginliğini koruyarak yaygınlaştırma çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa'nın kıraç arazilerinde susuz yetişen bej domatesin koruma altına alınarak ekim alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

Haliliye Diphasar Mahallesinde yetişen bej domatesin korunması için İlçe Tarım Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu temin edilen bej domates tohumları, Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne teslim edilerek koruma altına alındı.

Haliliye İlçe Tarım Müdürü Faruk Çetiner, ata tohumlarının önemine vurgu yaparak, "Ata tohumları, yaşadığımız toprakların tarihi simgesidir, mirasıdır. Ata tohumları geçmişi geleceğe taşıdığı için tarımın geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Bej domatesin yetiştiği Haliliye Diphasar Mahallemize gidip bu domatesimizin tadına baktık. Bizim normal yediğimiz domatesten daha ekşi bir tadı olduğunu gördük. Çiftçimizden tohumu tedarik edip, tohumun korunması amacıyla GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne teslim ettik" dedi.

Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe, bej domatesin genetik zenginliğini koruyarak yaygınlaştırma çalışmalarına değinerek, "Şanlıurfa'da halen bazı köylerde yetiştiriciliği yapılan bej domatesin tohumunu araştırma enstitüsü ile beraber geliştirip yaygınlaştırılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Çiftçi Veysi Saylan ise "Susuz yetişen bu domatesi kışın yiyoruz, tadı çok güzeldir" dedi.

Abdullah Karacan da ürünün farklı tadına vurgu yaparak, "Bu domatesin tadı diğer domateslere benzemez. Çok ekşi bir tadı var. Bundan çok güzel domates salçası olur" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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