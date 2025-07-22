Şanlıurfa'da ata tohumları yeniden üretime kazandırılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında ata tohumlarını yeniden çoğaltıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarım kenti Şanlıurfa'da yürütülen projeyle sıcağa dayanıklı ve az su gerektiren tescilli ürünlerin, ata tohumlarından üretilerek gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Tarım Uygulamaları Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla, hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de yerel tarım mirasının sürdürülmesi amaçlanıyor. Böylece binlerce yıllık doğal seçilim ve insan katkısıyla oluşan yerli türlerin, organik tarım yöntemleriyle korunarak geleceğe aktarılması planlanıyor. Projeyle Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli ve tescilli ürünleri olan isot (biber), Birecik patlıcanı ve tat karpuzunun yanı sıra Urfa domatesi, kabak, kavun, şelengo, susam ve arpa gibi ürünlerin de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yerel ve genetiği değiştirilmemiş ürünlerin geleceğe taşınmasının hem bölge hem de ülke tarımı için önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu konuda uzun yıllardır çalışma yürütülüyor. Dünyanın son geldiği noktada özellikle bu hibrit tohumlar üzerinde çok ciddi tartışmalar söz konusu. Bu yüzden de ata tohumları daha önemli hale geliyor. Biz burada tamamen kendimize özgü, bu topraklara özgü, yerel olarak adlandırabileceğimiz, genetiği değiştirilmemiş bu ata tohumlarını tekrar canlandırıp bunları yaygınlaştırmamız lazım."

Ata tohumlarını canlandırıp, çiftçilere fide olarak dağıtmayı amaçladıklarını aktaran Gülpınar, ata tohumlarının stratejik bir hale geldiğini ve bu konuda teşvik edici bir uygulama başlattıklarını vurguladı.

Gülpınar, proje kapsamında bölgeye özgü bir çok ürünün deneme amaçlı ekildiğini belirterek, "Bugün Şanlıurfa Akıllı Tarım Merkezimizde, yöreye özgü şelengo, Urfa biberi, kabak, karpuz, kavun ve yerel domates gibi pek çok ata tohumu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içinde toprakla buluşturuldu. Bu yıl deneme amaçlı gerçekleştirdiğimiz ekimden elde edeceğimiz ürünleri, fide haline getirerek çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Böylece onların da bu ürünleri yaygınlaştırmalarını sağlayacağız. Hem memleketimize hem de ülkemize katkı sunmak adına çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.