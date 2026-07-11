Şanlıurfa'da anız yakanlara 21 milyon lira ceza

Şanlıurfa'da yapılan hasadın ardından tarlalardaki anız yakma olaylarının önlenmesi için Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında anız yaktığı belirlenen 303 kişiye 21 milyon 223 bin 534 lira idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da anız yakılması, tarım arazilerine ateşle yaklaşılması, buralarda ateş yakılması valiliğin kararıyla yasaklanmıştı. Yasaklama kararına uymayarak anız yakması denetimlerin artırılmasına neden oldu. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada jandarma ekipleri anız yakanlara yönelik yaptığı çalışmada bu yıl yasaklama kararına uymayarak anız yakan 303 kişi hakkında işlem yaparak toplam 21 milyon 223 bin 534 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, anız yakmanın toprağa ve canlılara zarar vermekle kalmadığını, birçok yerde ekili alanların yanmasına ve yerleşim yerlerinin tehlike yaşamasına neden olduğunu belirterek, yaz sezonunda tarlalarda ateş yakılmasının büyük bir sorumsuzluk örneği olduğunu ifade etti. Bunun için önleyici ve caydırıcı çalışmalar yaptıklarını, ancak kurala uymayan çiftçilere de idari para cezası uyguladıklarını ve gerekirse adlı işlem de yapıldığını söyledi. Denetim ve ceza uygulamalarının devam edeceğini ifade eden Vali Şıldak, çiftçilerin duyarlı olmalarını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı