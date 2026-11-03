SANKON, Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığına destek vereceğini açıkladı

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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesini memnuniyetle karşıladıklarını, adaylık sürecine tam destek vereceklerini bildirdi.

Cevahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sinirlioğlu'nun, Türk diplomasisinin yetiştirdiği önemli kişilerden biri olduğunu ifade etti.

Sinirlioğlu'nun bu görevi en üst düzeyde yürütebilecek yetkinliğe sahip bulunduğunu vurgulayan Cevahiroğlu, "?Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü ve küresel barışa katkısını simgeleyen bu tarihi adaylık sürecinde, SANKON olarak tüm imkanlarımızla Sinirlioğlu'nun yanındayız." ifadesini kullandı.

Ferudun Cevahiroğlu, SANKON'un dünyanın dört bir yanında yurt dışı temsilciliklerinin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte faaliyet gösteren üyelerimiz, uluslararası ticaret ve diplomasi kanallarımız ?aracılığıyla gerekli tüm girişimlerde bulunacak, uluslararası toplum ve dünya devletleri nezdinde bu adaylığın desteklenmesi için aktif çalışmalar yürütecektir. Sinirlioğlu'nun göreve seçilmesine katkı sağlamak adına küresel ağımızı seferber edeceğiz."

Kaynak: AA