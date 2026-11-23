SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türk mühendisler tarafından inşa edilen Oruç Reis'in Pakistan'da göreve başlaması ile ilgili, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizin Pakistan sularında görev yapması, ülkemizin mühendislik kapasitesini, teknolojik birikimini ve uluslararası alandaki enerji arama tecrübesini ortaya koyan önemli bir gelişmedir. İki ülke arasında enerji, sanayi, ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında geliştirilecek ortak projelerin hem Türkiye hem de Pakistan ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye ile Pakistan arasında enerji alanında gerçekleştirilen bu stratejik iş birliğini son derece önemli buluyoruz. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizin Pakistan sularında görev yapması, ülkemizin mühendislik kapasitesini, teknolojik birikimini ve uluslararası alandaki enerji arama tecrübesini ortaya koyan önemli bir gelişmedir. Türkiye'nin yalnızca kendi sınırları içerisinde değil, uluslararası sularda da enerji arama ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmesi, ekonomik bağımsızlık hedeflerimiz bakımından büyük önem taşımaktadır. Pakistan, Türkiye'nin dostu ve kardeşidir. İki ülke arasında enerji, sanayi, ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında geliştirilecek ortak projelerin hem Türkiye hem de Pakistan ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu çalışmaların başarılı sonuçlanması halinde enerji arz güvenliğine, yeni yatırımlara, istihdama ve bölgesel ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. SANKON olarak Türkiye'nin milli enerji vizyonunu, yerli mühendislik kapasitesini ve uluslararası ekonomik iş birliklerini destekliyoruz. Türk iş dünyasının Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerde gerçekleştirilecek enerji ve yatırım projelerinde daha etkin rol almasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Oruç Reis'e başarılar diliyor, Türkiye-Pakistan kardeşliğinin ekonomik ve stratejik ortaklıklarla daha da güçlenmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı