SANKO Holding, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde Yine Yer Aldı

SANKO Holding, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde Yine Yer Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKO Holding'e bağlı ÇİMKO Çimento ve Beton, SANKO Tekstil İşletmeleri, Süper Film Ambalaj ve SANKO Enerji, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

SANKO Holding şirketlerinden ÇİMKO Çimento ve Beton, SANKO Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret., Süper Film Ambalaj ve SANKO Enerji Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde bu yıl da yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, şirketlerin 2024 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, ÇİMKO Çimento ve Beton 94'üncü, SANKO Tekstil İşletmeleri 177'nci, Süper Film Ambalaj 306'ncı, SANKO Enerji ise 337'nci sırada bulunuyor.

İSO'nun, 2024 yılı verilerini baz alarak açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre; ÇİMKO Çimento ve Beton 21, Süper Film Ambalaj ise listede 59 sıra yükseldi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli görüşmesi sonrası Bakırhan 'Ne mi istiyoruz?' dedi, tek tek sıraladı

Görüşme sonrası Bakırhan "Ne mi istiyoruz?" dedi, tek tek sıraladı
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.