Sandıklı'da Patates Hasadı Başladı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı başladı. Patatesin kilosu 9 ile 11 lira arasında alıcı bulurken, üreticiler düşük verimden yakındı. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, 'Fiyatlar iyi ama rekolte yağışlardan dolayı oluşan hastalık nedeniyle düşük' dedi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı başladı. Patatesin kilosu 9 ile 11 lira arasında alıcı bulurken, üreticiler düşük verimden yakındı. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Fiyatlar iyi ama rekolte yağışlardan dolayı oluşan hastalık nedeniyle düşük" dedi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Sandıklı ilçesinde 4 ay sürecek hasat başladı. Tarlada özel makineler ile sökülen patatesler, işçiler tarafından özenle kasa ve çuvallara konuyor. Satışa hazır hale gelen patatesler, kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. İlçede 800'ün üzerinde patates üreticisi 40 bin dekar alanda ekim yaptı. Dekarında 2 ile 3 ton civarında üretilen patatesin kilogramı 9 ile 11 lira arasında alıcı buluyor. Hasat çalışması yürüten üreticileri ziyaret edip, bilgi alan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, fiyatların iyi olduğunu, ancak yağışlar sonrası oluşan hastalıkların verim kaybına neden olduğunu aktardı. Toptaş, "Yağışlardan dolayı patates sökümü biraz geç başladı. Fiyatlar iyi ama rekolte yağışlardan dolayı oluşan hastalık nedeniyle düşük. Sandıklı patatesi, iklim ve toprak dolayısıyla lezzetli bir patatestir" dedi.

Patates işçisi Safiye Kılınç ise 04.00 ile 17.00 saatleri arasında günlük 400 lira yevmiye ile çalıştıklarını söyleyip, sigortalarının olmamasından yakındı.