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Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 arttı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. En fazla artış sermaye malları sektöründe kaydedildi.

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış kaydetti.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2026 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 0,8, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 2,2, yıllık bazda ise yüzde 5,1 yükseldi.

En fazla artış sermaye malları sektöründe

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 6,6 ile sermaye malları sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 5,5 ile enerji sektöründe oldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
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