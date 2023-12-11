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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve MARKA yetkilileri Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı yetkilileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti. Ziyarette, ilçede MARKA destekli gerçekleşen projeler ile yeni yatırım planlamaları ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı yetkilileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yetkilileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yetkilileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti. Ziyarette, ilçede MARKA destekli gerçekleşen projeler ile yeni yatırım planlamaları ele alındı.

MARKA Yalova Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Özkan, Yalova'da 10 kadın kooperatifi için web sitesi kurulumu tamamladığını, ayrıca kooperatif ortağı olan 80 kadına ve Ticaret İl Müdürlüğünde görevli 10 personele e-ticaret konusunda eğitim verildiğini söyledi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Altınova Belediyesi ve Doğu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle açılan Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, ilçedeki kadınlara gelir kaynağı olduğunu ifade etti.

Başkan Oral, Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nin yanında ürünlerin pazarlandığı bir alanın da yer alacağını söyleyerek, "Merkezimiz, içinde restoran, kafeterya ve dükkanlarıyla beraber komplike bir merkez oldu. Burası, tamamen kadınlarımıza bir gelir kapısı olacak. Aynı zamanda vatandaşlarımız için yöresel, doğal ürünlerimizin temin edileceği bir merkez haline gelecek. Satışlarımız ise hem merkezimizde hem de internet üzerinden gerçekleşecek" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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