Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Özar Özel Endüstri Bölgesi'ne 10,76 hektar alan eklediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilanına göre İstanbul'daki Özar Özel Endüstri Bölgesi'ne 10,76 hektar alan ilave edilmesi kararlaştırıldı. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul'daki Özar Özel Endüstri Bölgesi'ne ilave alan eklenmesi kararlaştırıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, söz konusu endüstri bölgesine 10,76 hektar alan ilave edilmesi uygun bulundu.
Kaynak: AA