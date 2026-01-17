Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 13 ilde 16 yatırım alanı belirledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 13 ildeki belirli 16 bölgeyi yatırım alanı olarak ilan etti.

Bakanlığın "Yatırım Alanı İlanı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat'ta ve Hatay'ın Hassa ile Konya'nın Akşehir ve Ereğli ilçelerinde birer, Karaman'da ve Niğde'nin Bor ilçesinde ikişer olmak üzere toplamda 13 ilde 16 bölge yatırım alanı ilan edildi.