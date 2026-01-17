Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 13 ilde 16 yatırım alanı belirledi

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 13 ilde toplam 16 bölgeyi yatırım alanı olarak belirledi. İlgili ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 13 ildeki belirli 16 bölgeyi yatırım alanı olarak ilan etti.

Bakanlığın "Yatırım Alanı İlanı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat'ta ve Hatay'ın Hassa ile Konya'nın Akşehir ve Ereğli ilçelerinde birer, Karaman'da ve Niğde'nin Bor ilçesinde ikişer olmak üzere toplamda 13 ilde 16 bölge yatırım alanı ilan edildi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi

Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

40 yaşındaki Edin Dzeko'ya sürpriz talip

