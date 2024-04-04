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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili incelemelerde bulundu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulundu.

Kacır ve Bolat'a, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Bölgenin hızla kalkınması için gerekli desteğin sağlanacağını belirten Bakan Kacır, "Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Kaybedilen malın yerine getirilmesi için de hep beraber gayret edeceğiz. Finansman imkanları oluşturmaya, teşvik ve destek vermeye çalışacağız. Yılların emeği bir günde yerine gelmez ancak adım adım burayı tekrar hep beraber toparlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat da gerekli destekler ve gayretlerle alanın eskisinden daha iyi bir duruma getirileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yangın olayının gerçekleştiği ilk andan itibaren yangının kontrol altına alınması, olayın soruşturulması ile ilgili kamu kurumlarımız ivedilikle olaya müdahil olmakla birlikte, hükümet olarak yaşanmasını hiçbir zaman istemediğimiz kaza, afet başta olmak üzere vatandaşlarımıza mağduriyet doğurabilecek her türlü hadisede vatandaşlarımızın yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. ATO ile koordinasyonlu bir şekilde ilerleyerek gerekli tespit ve destek çalışmalarını yürüteceğiz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Fatih Kacır Ömer Bolat Politika Ekonomi Güncel Haberler

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