Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Texhibition İstanbul Fuarı'nı ziyaret etti

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil sektörünün önemli buluşma noktalarından Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil sektörünün önemli buluşma noktalarından Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nı ziyaret etti.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition İstanbul, 500'e yakın Türk ihracatçısını, 125 ülkeden 25 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyle buluşturuyor.

Katılımcı firmalar, dokuma, örme, iplik, aksesuar, denim, broderi ve nakış, baskı ve suni deri kategorilerindeki ürünlerinden oluşan koleksiyonlarını uluslararası alıcılara sunuyor.

Bakan Kacır, fuara yaptığı ziyarette, firmaların stantlarını gezdi.

Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim ihracatı gerçekleştiren firmaların temsilcileriyle sohbet eden Kacır, sergilenen ürünler ve fuarın bu sene nasıl geçtiğine dair bilgi aldı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler

Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan

Erdoğan'ın "seçim" çıkışı muhalefeti karıştırdı! Bir yorum da ondan
73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu

73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! 12 Ekim'de kepenk iniyor

Gelin Evi'nde böyle villa görülmedi! 7+2 odalı evin içinde yok yok

Gelin Evi'nde böyle ev görülmedi! 7+2 oda, 5 banyo, havuz, hamam...

İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti

Tarihe geçerek veda etti
Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı entübe edildi