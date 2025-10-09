Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Sanayi Üretimi Değerlendirmesi

Haberler

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından ağustos ayı sanayi üretim endeksine ilişkin verileri değerlendirdi. Kacır, "Ağustos'ta sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 7,1 artış kaydetti. İmalat sanayi sektörü endeksi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi. Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek" dedi.

