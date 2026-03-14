Bakan Kacır'dan "K2 Kamikaze İHA" paylaşımı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA'sının Türk tarihine önemli bir askeri yenilik olarak geçeceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile ilgili, "Türk tarihine, İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin birikimle ilerlediğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Her aşama, sizi yenilerine taşır. Hele ki paradigma değişimini yakalamışsanız, adeta çığır açıcı bir zincirleme reaksiyonu tetiklemişsiniz demektir. İşte insansız havacılıkta dünya lideri Baykar bunu başardı. Türk tarihine İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek. İnançlarıyla, azimleriyle, gayretleriyle Türk milletine kazandırdıkları eserler için, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ekibini yürekten kutluyoruz. Türkiye'miz güçleniyor."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
