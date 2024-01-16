Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan: Sanayi alanlarının yaratılmasında hedefimiz iki katına çıkmak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Sanayi alanlarının yaratılmasında, önümüzdeki 5 yıl içinde 2 katına çıkarma hedefini koyduk. İnşallah bunun Karadeniz'deki yansıması iki katından da fazla olur." dedi.

İnan, Ordu Sanayi ve Ticaret Odası'nda (OTSO) düzenlenen Ordu Sanayici Buluşması'nda, Ordu'ya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir sıçrama dönemine ihtiyaç olduğuna işaret eden İnan, "Ülkemiz 10 bin dolar kişi başına geliri yakaladı, geçiyor ama gitmemiz gereken yerler 20 bin, 30 bin, 40 bin dolarlar. Hakikaten hızlı bir fark kapatma dönemine girmemiz gerekiyor. Bu da birkaç açıdan bugüne kadar geldiğimiz temponun dışına çıkıp sıçramalar yaparak adımlar atmamızı gerekli kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, "Nedir bu sıçrama yapılacak alanlar?" sorusunu yönelterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin üzerine düşen, bizlerin üzerine düşen görevler var. Altyapımızı, OSB'lerin alanlarını, küçük sanayi sitelerinin alanlarını konuşuyoruz. Daha topraktan, alandan başlayarak demir yolları, kara yolları, limanlar, enerji altyapısı, hakikaten şu anda birçok alanda insan kaynağını da buna eklememiz lazım. Birçok alanda büyüyeceğimizde ya altyapı ya sanayi alanlarına takılıyoruz ya demir yoluna ya limana takılıyoruz. Altyapımızın kapasitesini doldurduğumuz birçok açıdan hissediliyor. Bu anlamda hakikaten özellikle doğrudan bana bağlı olduğu için söylüyorum, sanayi alanlarının yaratılmasında, önümüzdeki 5 yıl içinde 2 katına çıkarma hedefini koyduk. İnşallah bunun Karadeniz'deki yansıması iki katından da fazla olur. Çünkü bütün Türkiye'yi gezdiğimizde Karadeniz'deki sıkışıklık, başka yerlerdeki sıkışıklıklara benzemiyor. Buranın kendi doğal dinamikleri gereği de öyle."

Küresel rekabette bir ölçek meydan okuması olduğunu belirten İnan, "Az önce tarımı da biraz konuştuk, tarımda da benzer bir ölçek problemimiz var. Biraz daha ortaklıklar, konsolidasyonlar, yurt içi, yurt dışı birliktelikler üzerine kafa yorup 'Küresel ringe çıkarken ölçeğimizi nasıl büyütürüz?'e hep beraber kafa yormamız lazım." diye konuştu.

İnan, bu ölçek büyütmenin, konsolidasyonların beraberinde başka bir meydan okumayı getirdiğini, bunun da kurumlaşma kapasitesi olduğunu ifade ederek, kurumlaşma kapasitesine de hep beraber kafa yormak gerektiğini söyledi.

Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu, OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Bakanlığın bazı temsilcileri ile sanayici ve iş insanları katıldı.