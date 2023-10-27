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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Pazaryeri OSB'yi ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. İnan, bir porselen fabrikasını da gezerek üretim ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.