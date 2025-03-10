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Sanayi Üretiminde Yıllık Artış Sürekli Devam Ediyor

Sanayi Üretiminde Yıllık Artış Sürekli Devam Ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminde yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını ve aktivitedeki toparlanmanın geniş bir alana yayıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü. Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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