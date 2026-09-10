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Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,3 azaldı

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Temmuz ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,3, aylık yüzde 1 azaldı.

Temmuz ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,3, aylık yüzde 1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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