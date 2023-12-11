Sanayi Üretimi Yıllık Artış Gösterdi, Aylık Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi yıllık olarak yüzde 1,1 artış gösterdi. Ancak aylık bazda yüzde 0,4 azalış yaşandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık olarak artarken, imalat sanayi ve enerji sektörleri endeksleri aylık bazda azalış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında yıllık sanayi üretiminin yüzde 1,1 arttığını, aylık yüzde 0,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekim ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Ekim ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.