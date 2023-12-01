Sanayi Sektörü Yeniden Büyümeye Geçti

ATSO Başkanı Ali Bahar, sanayi sektörünün dört çeyrek daralmadan sonra yeniden büyümeye geçmesinin olumlu bir gösterge olduğunu belirtti. Ayrıca hizmetler sektörünün yavaş büyümesinin üretime dayalı büyüme için olumlu bir işaret olduğunu söyledi.

Sanayi sektörünün dört çeyrek daralmadan sonra yeniden büyümeye geçmesinin olumlu bir gösterge olduğunu kaydeden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Hizmetler sektörünün 11 çeyreğin en yavaş büyümesini gerçekleştirmesi üretime dayalı büyüme için olumlu bir işaret" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda 5,9 büyüdüğünü, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüme gerçekleştiğini kaydetti. Yıllık büyümenin son beş çeyreğin en yüksek düzeyine ulaştığını dile getiren Başkan Bahar, "Son çeyrekte tarım sektörü binde 3, sanayi sektörü yüzde 5,7, inşaat sektörü yüzde 8,1, hizmetler sektörü ise yüzde 4,3 büyüdü" diye konuştu.

3 yıl aradan sonra sanayi performansı arttı

Sanayi sektöründe dört çeyrekte daralmanın ardından yeniden büyüme yaşanmasının olumlu bir gösterge olduğuna işaret eden Başkan Bahar, "Bununla birlikte hizmetler sektörünün son 11 çeyreğin en yavaş büyümesini gerçekleştirmesi de üretime dayalı büyüme ideali açısından başka bir olumlu işaret. 3 yıl aradan sonra ilk kez sanayi sektörü hizmetlerden daha yüksek bir büyüme hızı performansı gösterdi" dedi. Tüketim ve yatırım büyümesinin de son çeyrekte iyileşme gösterdiğini dile getiren Bahar, "2021'de başlayan faiz indirimleri ve izleyen dönemde suni olarak baskılanan kur nedeniyle tüketim harcamaları çok hızlı artmış, reel tüketim büyümesi ortalama yüzde 17-18 civarına ulaşmıştı. Buna karşılık yatırım harcamaları, çok cılız bir performans göstermiş ve son iki yılda ortalama yüzde 2 civarında büyümüştü. Bugün açıklanan verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde özel tüketim harcamaları reel olarak yüzde 11,2 büyürken, yatırım harcamaları yüzde 14,7 arttı. Böylece tüketim büyümesi son iki yılın en yavaş hızında gerçekleşti ve yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra ilk kez yatırım büyümesi, tüketim büyümesinin üzerinde gerçekleşti" diye konuştu.

İstikrarlı ve üretime dayalı büyüme vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ifade ettiği büyüme dengesinin başladığına dikkati çeken ATSO Başkanı Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye için ideal büyüme kompozisyonu, sanayi üretiminin özel tüketimden daha hızlı arttığı, yatırımların en az tüketim kadar büyüdüğü bir büyüme yapısı. Mevcut ekonomi politikaları aynı kararlılık ve istikrarla uygulanmaya devam ettiği müddetçe, hem hızlı hem istikrarlı hem de üretime dayalı bir büyüme patikasına girmememiz için hiçbir neden yok. Cari dengenin iyileştiği, enflasyonun kontrol altına alındığı ve yüzde 5 üzerinde büyüme ortalamasının yakalandığı bir Türkiye arzusundayız." - ANTALYA