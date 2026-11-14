Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sanayi Bakanı Kacır, UNIDO Direktörü Müller ile yeşil ve dijital dönüşümü ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da COP31 marjında UNIDO Genel Direktörü Müller ile yeşil ve dijital dönüşümdeki ortak projeleri ele aldıklarını bildirdi. Kacır, kapsayıcı kalkınma anlayışıyla ortaklıkları güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Genel Direktörü Gerd Müller ile görüşmesinde, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki ortak projelerin ele alındığını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) marjında Müller ile bir araya geldiklerini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında ortak projelerimizi ele aldık. Türkiye olarak, teknoloji ve yatırımlarla desteklenen, fırsat eşitliğini ve adil paylaşımı esas alan kapsayıcı bir kalkınma anlayışı ile ortaklıklarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
Bu haber 172 sitede yayınlandı.
Dev tanker yolcu gemisine çarptı! 129 yolcu için kurtarma operasyonu

Dev tankerin çarptığı yolcu gemisi saniyeler içinde suya gömüldü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HABAŞ fabrikasındaki faciada bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 19'a yükseldi

Fabrika faciasında umutlu bekleyiş acı bitti: DNA testiyle kesinleşti
Gazze'de düğün günü kana bulandı! Gelin arabasını İsrail vurdu, damadın arkadaşı öldü

Gelin arabasından geriye bu görüntü kaldı
Türk iş insanı Turhan Mildon yine gündemde! Eşinin rüşvetle suçlanan şirketle olan 50 milyon dolarlık sözleşmesi feshedildi

Trump küplere binince eski avukatının iş anlaşması feshedildi!

Çarpıcı iddia! Fatih Terim, hesabı Galatasaray formasıyla ödedi

Restoranda gelen hesabı, para yerine bambaşka bir şekilde ödedi
Denizin ortasında can pazarı! Fırtınanın ortasında balıkçılar imdadına böyle yetişti

Görüntüler okyanustan değil Türkiye'den
Metrodaki 1,1 milyar dolarlık güvenlik önlemini 10 saniyede aştılar!

1,1 milyar dolar harcandı ama...Turnikeyi aşmaları 10 saniye sürdü
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'dan faciayı önleyen müdahale!

Ünlü oyuncunun refleksi hayat kurtardı: Genç kızı ölümden çekip aldı