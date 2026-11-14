Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsunlu balıkçılar palamut bolluğunda tanesini 75 TL'den satıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunlu balıkçılar palamut bolluğunda tanesini 75 TL'den satıyor Haber Videosunu İzle
Samsunlu balıkçılar palamut bolluğunda tanesini 75 TL'den satıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunlu balıkçılar, 1 Eylül'den itibaren sattıkları palamutların 1 kilo 250 gramı aştığını ve yakında 3-4 kiloluk toriklere dönüşmesini beklediklerini belirtti. Balık satıcısı Onurcan Köse, tanesi 75 TL'den satılan palamutta günde 250 kasa satış yapıldığını söyledi.

Samsunlu balıkçılar, 1 Eylül'den itibaren satışını yaptıkları palamutların iyice büyüdüğünü ve yakın zamanda yerlerini 3-4 kiloluk toriklere bırakmaya hazırlanacağını söyledi.

Sezona "Çingene palamudu" olarak adlandırılan 300 gramlık küçük boylarda başlayan palamutlar, zaman içerisinde Karadeniz'de yengeçler de dahil olmak üzere önlerine çıkan her şeyi yiyerek önce normal palamut, ardından kestane palamudu boyutuna ulaştı. Adet ağırlığı 1,5 kiloya yaklaşan palamut bolluğu sezonun ilk gününden bu yana devam ederken, Karadenizli balıkçılar yakın zamanda toriklerin tezgahlarda yerini alacağını ve bununla birlikte lakerda sezonunun başlayacağını belirtti.

"Balık 'bedava' diyebiliriz"

Palamutların adet ağırlığının şu anda 1 kilo 250 gramı aştığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Palamutlar 1 kilo 250 gram geliyor. Tanesi 75 TL'den satıyoruz. Balık 'bedava' diyebiliriz. Balık bu bollukta devam ederse sezonu kapatacak gibi görünüyor. Geçen sene bol miktarda hamsi satmış, sezonu hamsiyle bitirmiştik. Bu sene de tam tersi bir durum palamutta yaşanıyor. Balık bolluğu iyi bir şey. Vatandaş bol bol balık tüketiyor. Fiyatlar da uygun olduğundan herkes yiyor" dedi.

"Günde 250 kasa palamut satıyoruz"

Sezonun açılmasından bu yana palamut satışlarında azalma yaşanmadığını belirten Köse, "Palamudun yanı sıra mezgidin kilosu 200 TL, istavritin kilosu 200 TL, hamsinin kilosu 250 TL, somonun tanesi 200 TL, barbunun kilosu 200-300 TL, çipuranın kilosu 450 TL, levreğin tanesi de 550 TL'den satılıyor. Fiyatlar uygun olduğundan insanların balığa talebi de var. Satışlarımız gayet iyi. Günlük 250 kasa palamut satıyoruz. Onun haricinde 100 kasa da diğer çeşitlerden balık satışımız oluyor. İş yönünden bir sıkıntımız yok. Hava durumunun şu ana kadar bir etkisi olmadı. Satışlarımız düşmedi ve standart bir şekilde devam ediyoruz. Ayrıca bu mevsimden sonra palamut büyümeye devam eder. Bundan sonrası torik olur. Yakında o toriklerle lakerda yapımına başlanır. Palamutların yakın zamanda 3-4 kiloluk torik olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Balıkçılar, palamutların büyümesiyle birlikte tezgahlarda torik ve lakerda döneminin başlayacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
Erzurum'da soğukta üşüyen meyve satıcısının tüm ürünlerini aldılar! Güvenlik görevlileri evine kadar bıraktı

Soğukta titreyen satıcıyı gördüler! Tezgahtaki her şeyi aldılar
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda19

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem11

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattılar! 45 kişi 138 milyon lira mağdur oldu, 18 tutuklama

Devletin arazisini parsel parsel sattılar! 138 milyonluk vurgun
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu94

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu12

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
Adana'da 282 doktor kooperatif kurdu! Kendi bahçelerindeki zeytini kendi fabrikalarında yağa dönüştürüyorlar

282 doktor güçlerini birleştirdi! Fabrikadan zeytinyağı akıyor
İzmir'de 41 yılın ardından emekli olan okul müdürüne duygusal veda! Öğrenciler sarılıp gözyaşı döktü

41 yıl sonra okuluna veda etti! Öğrencileri gözyaşlarını tutamadı
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor