Samsung ve UNDP, ACT28 AI for Climate Hackathon'unu duyurdu

Samsung Electronics ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), MENA bölgesindeki gençlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek için Yapay Zeka Hackaton'u ACT28 AI for Climate Hackathon'unu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics ve UNDP, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletme çalışmalarını desteklemek için bölgesel bir hackathon başlattı. İklim Değişikliği için ACT28 AI for Climate Hackathon'u, iklim değişikliği sorunlarına yenilikçi çözümler üretmek için yapay zeka, makine öğrenimi, mobil teknolojiler ve diğer öncü teknolojilerin kullanılmasını hedefliyor.

Hackathon, Samsung ve UNDP'nin COP28 konferansında gerçekleştirdiği üst düzey katılımlı sohbet etkinliğinde duyuruldu. Söz konusu etkinlikte, Samsung MENA Pazarlama Direktörü Omar Saheb, UNDP'nin Mısır'daki Daimi Temsilcisi Alessandro Fracassetti ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan gelen Samsung Generation17 genç Lideri Nora Altwaijri yer aldı.

Katılımcılar, genç girişimcilerin iklim teknolojilerinde karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları, bu alanda gençlere yaratılan istihdam imkanlarını, Samsung'un geliştirdiği yeşil, sürdürülebilir teknolojileri ve şirketin bu alandaki yatırım ve girişimlerini ele aldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen UNDP'nin Mısır'daki Daimi Temsilcisi Alessandro Fracassetti, UNDP'nin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için iklim teknolojileri sektöründeki gençlerin öncülüğünde yürütülen inovasyon çalışmalarını ve girişimciliği desteklediğini bildirdi.

Gençlerin teknoloji alanındaki yetenek ve yaratıcılıklarını kullanarak iklim değişikliği sorunlarına yenilikçi çözümler üretebileceklerine inandıklarını aktaran Fracassetti, "Diğer ortak çalışmalarımızın yanında, Samsung ile gerçekleşen İklim Değişikliği için Yapay Zeka Hackaton'u, bölgedeki gençler için mükemmel bir platform niteliğinde. Bu platformda gençler, çağımızın en büyük zorluklarından birine çözüm önerileri sunmak için en ileri teknolojilerle çözümler geliştirme konusundaki yaratıcılıklarını ve becerilerini sergileyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics MENA Pazarlama Direktörü Omar Saheb ise küresel bir teknoloji şirketi olarak Samsung'un gezegeni ve iklimi korumaya kararlı olduğunu kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadeleye gönülden bağlı olan yeni nesil liderlerini motive etmek için UNDP ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Saheb, COP28 konferansına katılmaları ve duyurdukları Hackathon'un bölgedeki gençlerin dünyanın sorunlarına yönelik daha etkili ve sürdürülebilir çözümler keşfetmesine yardımcı olmak için teknik bilgiler sağladıklarını aktardı.

Gelişmiş teknolojiler iklim sorunlarının çözümünü nasıl hızlandırır?

Samsung Electronics ve UNDP iş birliğiyle gerçekleşecek İklim Değişikliği için Yapay Zeka Hackathon'u, 2022'de Mısır'da COP27'de düzenlenen "Hack for Climate Action Hackathon" (İklim Eylemi Hackathon'u) ile yakalanan başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.

BAE, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'den genç veri bilimcileri, yapay zeka mühendisleri ve yapay zeka araştırmacılarını bir araya getirecek olan Hackathon'da, iklim eylemi, su altında yaşam ve karada yaşam olmak üzere üç temada yapılacak beyin fırtınaları sonucunda en yeni teknolojilerden destek alan çözüm önerileri sunulacak.

Katılımcılar prototiplerinde, veri odaklı çözümler geliştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi, gerçek zamanlı takip çözümleri için nesnelerin interneti (IoT), iklim finansmanında şeffaf çözümler sunmak için blokzincir, eyleme geçirilebilir iç görüler elde etmek için veri analitiği ve görselleştirme, konum tabanlı uygulamalar geliştirmek için jeo-uzamsal teknolojilerin dahil olduğu, birçok yenilikçi teknolojiden yararlanabilecek.

Hackathon ayrıca katılımcılara daha fazla erişim imkanı ve kullanım kolaylığı sunmak için mobil tabanlı çözümlerin geliştirilmesini de teşvik edecek. Bu teknoloji odaklı yaklaşım, iklim değişikliğiyle mücadelede ve bu alanda sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesini teşvik etmekte büyük rol oynayacak dönüştürücü çözümleri desteklemeyi hedefliyor.

Hackathon'da yarışanlar, yapay zeka, mobil teknolojiler, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi çeşitli alanlarda deneyime sahip Nora Altwaijri ve Türkiye'den bir diğer Generation17 genç lideri olan Oğuz Ergen gibi mentorların rehberliğinden ve desteğinden faydalanabilecek. Ayrıca, etkili çözümler geliştirmek için gerekli bilgiler sunmak ve beceriler kazandırmak amacıyla, yapay zeka, iklim değişikliği ve mobil teknolojiler alanlarında atölye çalışmaları da düzenlenecek.

İlk 10'a giren ekibin çözümleri ve inovasyonları, sektör uzmanları, yatırımcılar ve sektörün karar vericilerinin de dahil olduğu daha geniş kitlelere bir "Demo Günü" ile sunulacak. İlk 3'e giren ekip ise Dubai'deki Samsung tesislerinde düzenlenecek ödül törenine davet edilecek.