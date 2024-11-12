Samsung ve Turkcell'den Büyük İşbirliği Anlaşması

Samsung Kore'deki genel merkezinde, Turkcell ile dört temel alanda işbirliği yapmak üzere ortak bir mutabakat imzaladı.

Samsung ve Turkcell'den yapılan ortak açıklamaya göre, şirketler mevcut iş birliklerini derinleştirerek, dört alanda iş birliğine gitme kararı aldı.

Bu kapsamda, Galaxy S ve Z serilerinin başı çektiği Samsung Premium segment ürün satışlarında hızlı bir büyüme hedeflenirken, Samsung'un 2025 yılında tanıtılacak amiral gemisi modelleri için de güçlü bir pazarlama iş ortaklığı planlanıyor.

Turkcell'in 43,5 milyonu bulan müşteri kitlesinin Samsung'un premium cihazlarıyla daha fazla buluşması amacıyla detaylı iletişim planları ve kampanyalar üzerinde çalışmaya başlayan iki şirket, Turkcell mağazalarının müşteri trafiğini artıracak aksiyon planları oluşturarak, ortak pazarlama faaliyetleri yürütecek.

Kapsamı genişletilen bu faaliyetlerle, tüketicilerin Galaxy AI gibi yapay zeka özellikli son teknoloji cihazlara erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Ayrıca iki şirket, 5G altyapısında da birlikte hareket etmek için çalışmalar yürütüyor.

Anlaşma çerçevesinde, güvenli ve Türkçe destekli yapay zeka özelliklerine sahip Galaxy AI serisi yenilikleri, Galaxy S ve Galaxy Z Serisi amiral gemisi modellerine de entegre edilecek.

Turkcell bu entegrasyonla, Galaxy S ve Z Serisi cihazlarda avantajlı teklifler sunarak, premium akıllı telefon deneyimini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

Galaxy AI sayesinde kullanıcılar, günlük akıllı cihaz kullanımını daha pratik hale getiren, zamandan tasarruf sağlayan yaratıcı ve üretken bir mobil deneyime kavuşacak.

Samsung ve Turkcell 5G altyapısı alanında birlikte hareket etmeyi hedefliyor

Samsung ve Turkcell arasında imzalanan anlaşma ile Samsung'un global düzeyde öncülüğünü üstlendiği 5G altyapısı alanında iki şirketin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi amaçlanıyor. Bu ortak hedef, Samsung'un 5G kullanım alanlarını desteklemek için sürekli olarak yenilikçi teknolojiler geliştirerek kapsamlı yatırımlar yapma stratejisiyle de örtüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Ali Taha Koç, Turkcell olarak, kullanıcılarına en yenilikçi teknolojileri en uygun ödeme koşullarıyla sunmayı hedeflediklerini belirtti.

5G penetrasyonunu sağlamak amacıyla stratejik yatırımlar yaptıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımıza yüksek hızda ve güvenilir bağlantı deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Premium segment cihazlarla 5G deneyimini birleştirerek, kullanıcıların gelişmiş bağlantı hızlarından ve düşük gecikme süresinden faydalanmalarını sağlamak için sürekli yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Sadece akıllı telefonlar değil, bağlantılı tüm cihazların da avantajlı şartlarla müşterilerimizle buluşmasını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Samsung ile olan işbirliğimiz de bu yönde attığımız önemli bir adımı temsil ediyor."

Samsung Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, ürünlerini Türkiye genelinde daha fazla kullanıcı için erişilebilir kılmayı önemsediklerini aktararak, "Turkcell ile imzaladığımız bu anlaşma, bu hedefe ulaşmada önemli bir adımı temsil ediyor. Global çapta öncüsü olduğumuz 5G altyapısının desteklenmesi konusunda da Turkcell gibi güçlü bir iş ortağıyla yenilikçi süreçleri birlikte yürüteceğiz." değerlendirmesini yaptı.