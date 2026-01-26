Haberler

Samsung'dan yapay zeka araştırması

Güncelleme:
Samsung'un gerçekleştirdiği araştırma, mobil yapay zekanın kullanıcılar için lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldiğini gösteriyor. Galaxy S24 serisiyle birlikte yapay zeka, kişiselleştirilmiş asistan rolü üstleniyor ve kullanıcıların günlük rutinlerinde önemli bir yer tutuyor.

Samsung, mobil yapay zekanın kullanıcıların günlük hayatındaki yerini ve değişen alışkanlıklarını incelemek amacıyla Symmetry Research işbirliğiyle gerçekleştirdiği küresel araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma sonuçları, mobil yapay zekanın kullanıcılar için lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldiğini ortaya koyuyor.

Galaxy S24 serisinin 2024'te piyasaya çıkışıyla başlayan ve giyilebilir cihazlardan tabletlere kadar genişleyen ekosistemde, yapay zeka "fotoğraf düzenleme" aracı olmanın ötesine geçerek kişiselleştirilmiş bir asistana dönüşüyor.

Araştırmaya katılan kullanıcıların yüzde 47'si, yapay zeka destekli özellikler olmadan günlük rutinlerinin aksayacağını belirtiyor. Mobil yapay zeka özellikleri arasında sesli komut ve sohbet öne çıkarken, kullanıcıların yüzde 45'i sesli komutları en az klavye ile yazmak kadar sık kullandığını ifade ediyor.

Kullanıcıların yaklaşık yüzde 80'i Galaxy AI özelliklerini en az bir kez denerken, birçoğu hava durumu tahmini ve otomatik ekran parlaklığı gibi arka planda çalışan özelliklerin yapay zeka kaynaklı olduğunu fark etmiyor.

Yeni nesil cihazlar nedeniyle kullanım oranlarında da artış gözlemleniyor. Samsung'un 2025 yılı başında tanıttığı Galaxy S25 kullanıcılarının yüzde 70'inden fazlası, yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyor.

Google Gemini entegrasyonu yapay zeka kullanım oranını 3 kat artırırken, en çok kullanılan araç yüzde 54 ile ekranda herhangi bir şeyi daire içine alarak aramayı sağlayan "Circle to Search" özelliği oluyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

