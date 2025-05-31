Samsung Türkiye, 2025 Bespoke AI cihazlarını tanıttı

Samsung Türkiye, yenilediği "AI Home" vizyonunu ve bu vizyonla geliştirilen ev eşyaları serisi "2025 Bespoke AI"ı müşterilerine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı ev deneyimini yeniden tanımlayan Bespoke AI Serisi, yapay zeka ve daha gelişmiş ekosistem bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor.

Bespoke serisine geçen yıl yapay zekayı entegre eden Samsung, "SmartThings" merkezi kontrol platformunu da bu seriye getirerek "Az Enerji, Çok Yaşam" vizyonunu gerçek hayata uyarlıyor. Geliştirilmiş "Bixby" sesli asistanı, "Samsung Knox" özellikleri ve SmartThings'in entegrasyonu, bağlı cihazlarla daha kişiselleştirilmiş ve güvenli bir ev deneyimi vadediyor.

Bespoke AI Serisi, daha uzun kullanım ömrüyle dayanıklılık sınırlarını geliştirdi. Bu kapsamda, çamaşır makinesi motoru ve buzdolabı kompresörü, 20 yıl garantiyle tüketicilerle buluşuyor. SmartThings entegrasyonu sayesinde uzaktan yönetim ve akıllı ev ekosistemi sunan seri, enerji ve gıda kullanımını optimize eden çözümlerle hem bütçeye hem çevreye katkı sağlarken zamandan tasarruf sağlıyor. Samsung'un AI destekli ev cihazları, kullanıcı davranışından öğreniyor, ihtiyaçları tahmin ediyor, daha sezgisel ve verimli bir ev ortamı oluşturuyor.

AI Home ekranıyla kullanıcılar, Bespoke AI cihazlarının tüm işlevleriyle etkileşime, her zamankinden daha kolay bir şekilde geçiyor. Daha etkili kontrol merkezine dönüşen akıllı ekran, ayrı bir merkezi cihaza ihtiyaç duymadan SmartThings aracılığıyla, üçüncü taraf cihazlarla bağlantı kurabiliyor. Kullanıcılar, kişiselleştirilmiş bilgiler almak ve günlük yaşamlarını daha etkili yönetmek için buzdolaplarındaki "Daily Board" gibi özellikleri kullanabiliyor veya diğer bağlı cihazları zahmetsizce izlemek ve kontrol etmek için "Harita Görünümü" özelliğinden faydalanabiliyor.

Geliştirilen Bixby, sesli komutlar aracılığıyla cihazların daha kolay kontrol edilmesini sağlıyor ve "Voice ID" gibi yeni özelliklerle daha kolay kullanım imkanı sunuyor. Duyduğu sesi tanıyan bu özellik, kullanıcının takvimini ekranda göstererek hizmetleri kişiselleştirebiliyor.

Bespoke AI Jet Ultra, çalışacağı modu kendisi belirliyor

Yeni "Samsung Bespoke AI Jet Ultra" kablosuz dikey süpürge, "AI Temizlik Modu 2.0" ile güçlendirildi. Fırça yükünü ve hava basıncını algılayarak farklı zeminleri algılayabilen Bespoke AI Jet Ultra, çalışacağı modu da kendisi belirliyor. Orta moda göre pil tüketimi yüzde 21'e kadar azaltılabilen, manevra kabiliyeti ise yüzde 8'e varan oranda iyileştirilen Bespoke AI Jet Ultra, gelişmiş HEPA Filtreleme Sistemi sayesinde ince toz parçacıklarının etkili bir şekilde yakalanmasını sağlayarak hava kalitesini artırıyor. Samsung'un en güçlü dikey süpürgesi, HexaJet motoruyla yoğun temizlik için 400 vata kadar emiş gücü üretiyor.

Bespoke AI Çamaşır Makineleri ise yapay zeka sayesinde enerji, su ve deterjan kullanımını optimize ederek hem yüksek performans hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Soğuk suda bile üstün temizleme performansı sunan "AI Ecobubble" teknolojisine sahip çamaşır makinesi, A seviyesinin ötesinde enerji verimliliği sunuyor. Alttan donduruculu buzdolabı ise ekstra geniş hacmiyle kalabalık evlerde hayatı kolaylaştırırken, yapay zeka özellikleri sayesinde yüzde 15 daha az enerji tüketiyor. SmartThings AI Enerji Modu, kullanım şekline göre ürünün kompresör hızını ve buz çözme döngüsünü optimize ediyor. "SpaceMax" teknolojisinin yüksek verimli yalıtımı, buzdolabının duvarlarını çok daha ince hale getiriyor. Böylece çok daha fazla depolama alanı sağlıyor.

Bespoke AI serisi, verimliliği artıran, israfı azaltan ve kaynak kullanımını optimize eden akıllı özellikleriyle sürdürülebilirliğe önem veren tüketiciler için hayatı kolaylaştırıyor. Buzdolabı, fırın, çamaşır-kurutma makinesi ürünlerinden her biri, israfı aza indirmede, su ve enerji tasarrufunda, evin her yerinde sürdürülebilir yaşam uygulamalarını teşvik etmede rol oynuyor.

Serideki buzdolapları "Twin Cooling Plus", "Optimal Fresh+", "Triple Cooling" ve "Cool Select+" gibi soğutma özellikleriyle gıdaları uzun süre taze haliyle saklayabiliyor. "AI Family Hub+" ve "AI Vision Inside" teknolojisi gibi yapay zeka destekli özellikler, buzdolabında bulunan ürünlerin takibini kolaylaştırarak zamanında kullanımı ve tüketim planlamasını teşvik ediyor. "Samsung Food" uygulaması ise evdeki malzemelere uygun yemek tarifleri öneriyor.

Ev aletlerinde ilk kez kullanılmaya başlanan "Knox Vault", şifreler ve kimlik doğrulama gibi özelliklerle hassas kullanıcı bilgilerini ayrı bir donanım çipinde saklayarak koruma sağlıyor.

Müşterilerin yeni bir cihaz satın almadan mevcut cihazlarındaki en yeni yazılım özelliklerini kullanabilmelerini sağlamak, Samsung'un öncelikleri arasında yer alıyor. SmartThings üzerinden yazılım güncelleme hizmeti sunan "Smart Forward", bu işlevi görüyor.

"Kullanışlı bir AI Home yarattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Samsung Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo, bu yıl Samsung'un, dönüşümü bir adım öteye taşıyarak güvenli ve kullanışlı bir AI Home yarattığını belirtti.

Kullanımı kolay, özenli ve güvenli akıllı ev çözümleri sunarak AI Home dönüşümüne öncülük etmeyi hedeflediklerini kaydeden Jo, "Premium pazarda akıllı ev deneyimini bir adım öteye taşıyarak şekillendirirken, yaptığımız inovasyonlar ve yatırımlarla öncülüğümüzü ve liderliğimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy da Samsung'un 50 yılı aşkın süredir ev eşyaları yenileşiminin ön saflarında yer aldığını aktardı.

Son birkaç yıl içinde üretken yapay zeka (Gen AI) teknolojilerinin hızla yükselişini deneyimlediklerini kaydeden Gürsoy, "Yapay zeka, Samsung için yeni bir teknoloji değil. 10 yılı aşkın bir süredir yapay zekaya yatırım yapıyoruz. Yapay zeka, artık kullandığımız cihazlarda ve ev aletlerinde hayal bile edilemeyecek yeni deneyimleri mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Direktörü Mustafa Tolunay Aslan da yapay zekanın artık günlük yaşama entegre olduğunu vurguladı.