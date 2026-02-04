Samsung ISE 2026'da gözlüksüz 3D endüstriyel ekranını tanıttı

Samsung Electronics, Barselona'da düzenlenen Integrated Systems Europe (ISE) 2026 Fuarı'nda, gözlüksüz 3D deneyim sunan Samsung Spatial Signage endüstriyel ekran çözümünün küresel tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un ticari ekran portföyünü genişleten etkinlikte, 85 inçlik yeni Spatial Signage modeli, yapay zeka destekli içerik uygulamaları, dev boyutlu endüstriyel ekran çözümleri ve kurumsal işbirlikleri tanıtıldı.

Samsung'un patentli 3D Plaka teknolojisini kullanan Spatial Signage, LCD panelin arkasına yerleştirilen yapı sayesinde gözlük gerektirmeden doğal bir derinlik algısı sağlıyor. Çözüm, 2D içeriklerdeki keskinliği korurken perakende, müze, lüks mağaza ve eğlence alanlarında dikkat çekici bir görsel deneyim sunmayı hedefliyor.

Yeni 85 inçlik model, 9: 16 portre formatında 4K UHD (2160 x 3840) çözünürlük sunuyor. Samsung'un Quantum işlemcisiyle desteklenen ekran, 4K yükseltme, 16-bit renk eşleme ve dinamik HDR iyileştirme özellikleriyle daha net ayrıntılar ve tutarlı renk doğruluğu vadediyor. Yansıma önleyici panel ise zorlu aydınlatma koşullarında görüntü netliğini artırıyor.

ISE 2026'da Samsung VXT platformu içinde yer alan ve yapay zeka destekli yeni içerik uygulaması AI Studio da sergilendi.

Uygulama, statik görselleri harici araçlara ihtiyaç duymadan endüstriyel ekranlara uygun videolara dönüştürerek içerik üretim sürecini kolaylaştırıyor. AI Studio ile oluşturulan içerikler, Spatial Signage için otomatik olarak optimize ediliyor.

Dev boyutlu ekranlar ve ödüller

Samsung, fuarda ayrıca 130 inçlik Micro RGB endüstriyel ekranı ve 108 inç The Wall All-in-One modelini tanıttı. Daha önce CES 2026'da ultra premium ev eğlencesi pazarı için tanıtılan ekran, Samsung'un bugüne kadarki en gelişmiş Micro LED teknolojisine sahip bulunuyor.

Spatial Signage, CES 2026 İnovasyon Ödülleri'nde "Kurumsal Teknoloji" kategorisinde ödüle layık görülürken, geçen yıl da IFA 2025'te "Gelişmekte Olan En İyi Teknoloji" ödülünü kazanmıştı.

Samsung'un 115 inç ve 146 inçlik bazı endüstriyel ekran modelleri, Cisco uyumluluk sertifikası alarak görüntülü toplantılar için optimize edildi. Çoklu ekran kurulumlarının karmaşıklığı olmadan kesintisiz, sürükleyici toplantı alanları sunan ürün, gelişmiş dev boyutlu ekranlar endüstrisine de liderlik ediyor.

Cisco sertifikasyonu, ekranın video arayüzlerinin güvenilirliğini doğrulamak ve görüntülü toplantılar için optimize edilmiş görüntü kalitesi sağlamak amacıyla uygulanan hassas bir test programını takip ediyor. Ayrıca ekranların Cisco'nun Control Hub yönetim platformundaki görünürlüğünü teyit ediyor ve toplantı alanlarında güvenli, sorunsuz entegrasyonu doğruluyor.

Bunlara ilaveten, Logitech ile yapılan işbirliği kapsamında, Samsung'un QBC serisi 4K akıllı endüstriyel ekranları Microsoft Teams Rooms için hızlı kurulum desteğine dahil edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran (VD) İş Birimi Başkanı SW Yong, ticari ortamlarda ekran ve içerik entegrasyonunun önemine dikkati çekti.

Yong, "Gözlüksüz 3D Spatial Signage, Samsung VXT'deki yeni yapay zeka destekli yeteneklerle birleşerek sürükleyici ticari ekranlara daha entegre bir yaklaşım sunmamızı sağlıyor ve işletmelerin çok çeşitli ticari ortamlarda ilgi çekici deneyimler yaratmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.