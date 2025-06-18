Samsung, En İnovatif Katlanabilir Telefonunu Duyurdu

Samsung, bugüne kadarki en ince, en hafif ve en dayanıklı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z serisini piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefonların kullanım alanlarının genişlemesiyle birlikte, kullanıcılar taşınabilirlik ve çok yönlülüğü bir arada sunan cihazlara yöneliyor. Samsung, bu doğrultuda Galaxy Z serisini her yeni nesilde daha ince, hafif ve dayanıklı olacak şekilde geliştiriyor.

İlk katlanabililir model olan Galaxy Fold'un 2019'da tanıtmasının ardından, büyük ekran deneyimini taşınabilirlikle birleştiren Samsung, menteşe tasarımı ve katlanabilir ekran teknolojisiyle akıllı telefon anlayışında farklı bir bakış açısı sundu.