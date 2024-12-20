Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık'ta Ahşap Oyuncak Üreten Genç Çifti Ziyaret Etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık ilçesinde ahşap oyuncak üretimi yapan genç çifti ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, Ayvacık ilçesinde ahşap oyuncak üretimi yapan İsmet ve Nesrin Yazıcı çiftini atölyelerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yazıcı çifti ve çocuklarıyla sohbet eden Vali Tavlı, ürettikleri el emeği göz nuru ahşap oyuncakları inceledi.

Ahşap oyuncakların yapım süreci hakkında bilgi alan Vali Tavlı, Yazıcı ailesine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Tavlı, yerel üretimin ve el sanatlarının, bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, işlerine olan bağlılıkları için aileyi tebrik etti.

Ziyaretin ardından Vali Tavlı, el yapımı oyuncakların değerini ve önemini vurgulayarak, yerel üreticilere destek olmanın gerekliliğine dikkat çekti. - SAMSUN