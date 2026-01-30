Haberler

Samsun'un aralık ayı ihracatı 115,1 milyon dolar

Samsun'un aralık ayı ihracatı 115,1 milyon dolar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılı Aralık ayında Samsun'un ihracatı 115,1 milyon dolar, ithalatı ise 91,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatta 21'inci sırada yer alan Samsun, dış ticaret dengesini olumlu yönde korudu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında Samsun'un ihracatı 115,1 milyon dolar, ithalatı ise 91,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı dış ticaret istatistiklerine göre, Samsun 81 il arasında ihracatta 21'inci sırada yer aldı. Samsun'un ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 oranında azalış gösterdi. Aynı dönemde ilin ithalatı ise yüzde 19,8 artışla 91,9 milyon dolara ulaştı. Samsun'un aralık ayındaki dış ticaret fazlası yaklaşık 23,2 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece kent, ithalatına kıyasla ihracatını daha yüksek seviyede tutarak dış ticaret dengesini pozitif yönde korudu.

Bölge illeriyle karşılaştırma

Aynı dönemde Tokat'ın ihracatı 4 milyon dolar, Çorum'un ihracatı 238,5 milyon dolar, Amasya'nın ihracatı ise 15,1 milyon dolar oldu. İthalatta ise Tokat 5 milyon dolar, Çorum 155,2 milyon dolar, Amasya 9,3 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
İki ilimizi sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı

İki ilimizi sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar

Erdoğan'dan Özel'in çok konuşulan bu görüntüsüne sert tepki
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti

Kaderin cilvesi! Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği takım tam bomba
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi