Samsun'un Çarşamba İlçesinde 615 Dairelik Modern Konut Projesi Tamamlanıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 615 dairelik toplu konut projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Kaba inşaatta yüzde 50 seviyesine ulaşılan projede, 2027 yılının Şubat ayında teslim sürecine girilmesi planlanıyor.

Çarşamba'nın gelişen bölgelerinden biri olan Kirazlıkçay Mahallesi'nde, eski Şeker Fabrikası lojmanlarının bulunduğu alanda yükselen dev proje, modern mimarisi ve depreme dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Tamamlandığında yüzlerce aileye güvenli ve konforlu yaşam alanı sunacak proje, bölgenin çehresini değiştirecek.

Şantiye Şefi Yahya Şilen, projenin detayları hakkında bilgi vererek, "Haziran ayında 615 konutlu projemiz başladı. 2027 yılının Şubat ayında teslim sürecine gireceğiz. Projemiz 435 adet 2+1, 180 adet 3+1 daireden oluşuyor. Toplamda 31 blok olacak. Projenin toplam yatırım ve maliyet bedeli 1 milyar 174 milyon lira. Şu an kaba inşaatta yüzde 50 seviyesindeyiz. Kuralar çekildi, alıcılar belli" dedi.

Projede kullanılan yapı sistemine de değinen Şilen, "Projemiz tünel kalıp sistemi ile yapılıyor. Tamamı radye döşeme üzerine. 60 santimetrelik radye döşememiz var. Üzerinde çelik kalıplarla tünel kalıp sistemi uygulanıyor. Bu da güçlü perde sistemlerinden oluşan bir yapı sağlıyor. Deprem performansı açısından tünel kalıp sistemi oldukça başarılı. Hiçbir TOKİ projesinde yıkım yaşanmadı. Burada da aynı sistemi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Modern tasarımı, dayanıklı yapısı ve geniş yaşam alanlarıyla öne çıkan proje, tamamlandığında Çarşamba'nın en büyük konut yatırımlarından biri olacak.