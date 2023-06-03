Samsun, Türkiye'deki Manda Popülasyonunda İlk Sırada

Samsun, Türkiye'deki manda popülasyonunda ilk sırada yer alıyor. Toplam 20 bin 671 adet manda varlığına sahip olan Samsun, Türkiye'deki toplam manda varlığının yüzde 12,03'üne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Samsun, kayıtlı büyükbaş hayvan envanterinde Türkiye'de 13. sırada bulunuyor.

Samsun, manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada yer alıyor.

Samsun, kayıtlı büyükbaş hayvan envanterinde Türkiye'de 13. sırada bulunuyor. Samsun'da 99 bin 367 adet kültür sığırı, 193 bin 815 melez sığır ve 48 bin 120 yerli sığır olmak üzere olmak üzere toplam 341 bin 302 adet sığır mevcut.

Türkiye'de en çok manda Samsun'da var

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından da önemli envantere sahip olan Samsun'da 239 bin 33 adet koyun, 22 bin 578 adet keçi var. Toplam 261 bin 611 adet küçükbaş hayvan varlığına sahip Samsun manda varlığı bakımından ise Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Toplam 20 bin 671 adet manda varlığına sahip olan Samsun, Türkiye'deki toplam manda varlığının yüzde 12,03'üne ev sahipliği yapıyor. Samsun'da 9 bin 475 manda ile Bafra birinci sırada, 2 bin 300 adet manda ile 19 Mayıs ikinci, 2 bin 30 adet manda ile Alaçam ilçesi üçüncü sırada yer alıyor.

2 milyon 379 bin 531 adet kanatlı hayvan

Kanatlı hayvan varlığı bakımından da önemli bir konumda bulunan Samsun'da 988 bin 305 adet et tavuğu, 1 milyon 326 bin 447 adet yumurta tavuğu, 9 bin 760 adet hindi, 30 bin 906 adet kaz, 24 bin 113 adet ördek ve beç tavuğu besleniyor. Samsun'da ayrıca 93 bin 335 adet arı kovanı bulunurken, toplam kanatlı hayvan sayısının 2 milyon 379 bin 531 adet olduğu öğrenildi. - SAMSUN