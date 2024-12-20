Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Samsun TSO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde iş insanlarından oluşan Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, şehrin ekonomik öncelikleri, sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde iş insanlarından oluşan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda şehrin öncelikleri, sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Samsun TSO bünyesinde iş dünyası temsilcilerinden oluşan Yüksek İstişare Kurulu, Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantının açılışında Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği mevzuat doğrultusunda oluşturdukları Yüksek İstişare Kurulu'nun amacının, ekonomik, ticari ve sınai kalkınmasına katkı sağlayacak görüşler oluşturmak, mevcut çalışmaları izlemek ve değerlendirmek olduğunu söyledi. Murzioğlu yaptığı konuşmada, Samsun'a sanayi alanında yapılan yatırımlardaki son gelişmeler ve gündeme dair de kurul üyelerini bilgilendirdi.

Murzioğlu'ndan birliktelik vurgusu

Konuşmasında ortak akıl vurgusu yapan Murzioğlu, birlik ve beraberliğe verdikleri öneme dikkati çekti. Göreve geldikten bu yana her kesimle diyalog içinde olduklarının altını çizen Başkan Murzioğlu, "Projelerimizi görüş alışverişinde bulunarak ve istişare ederek yapmaya özen gösterdik. Samsun'da odamızla beraber bir ortaklık ruhu oluşturduk. Hayata geçirilen tüm projelerin başarısının altında kentin ortak akıl etrafındaki buluşması yatıyor. Siz değerli iş insanlarımızdan oluşan bu kurulla da birlikte, bu ortak akıl doğrultusunda şehrimize ve ülkemize sağladığımız katkıları daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Sizlerin fikirleri ve görüşleri bizim için çok önemli. Amacımız, Samsunumuzu her alanda gelişimine katkı sağlamak. Bizler her daim çalışanın, üretenin, bu ülke için alın ve akıl teri dökenin yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Başkan Murzioğlu'nun konuşmasının ardından ise, bundan sonraki süreçte Samsun ve Samsun ekonomisi adına yapılacak çalışmalar, kentin sorunları ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışveriş yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
img

Eşini katleden adam cezaevinin tuvaletinde ölü bulundu
img

Efsane futbolcunun oğlu da efsane çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Merkez Bankası, 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? İstanbul (İSKİ) barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 20 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler? Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıklandı mı? Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir? Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.