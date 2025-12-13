Haberler

Samsun Teknopark, Karadeniz'in teknoloji üretim merkezi olmayı sürdürüyor

Samsun Teknopark, Ar-Ge ve inovasyon gücünü artırarak Karadeniz Bölgesi'nin en büyük teknoloji geliştirme alanı olma özelliğini sürdürüyor. Yeni nesil Ar-Ge merkezi ve modern ofis yapılarıyla girişimcilere geniş bir ekosistem sunuyor.

Karadeniz'in en büyük teknoloji geliştirme bölgesi alanına sahip olan Samsun Teknopark, bölgenin teknoloji üretim merkezi olmayı sürdürüyor.

Kentin Ar-Ge, teknoloji, üretim ve inovasyon gücünü büyütmeye devam eden Samsun Teknopark; ana yerleşkesi ve 19 Mayıs yerleşkesiyle birlikte Karadeniz Bölgesi'nin en geniş fiziksel kapasitesine sahip Teknoparkı konumunda bulunuyor. Üniversite–sanayi iş birliğini güçlendiren bu iki yerleşke, toplam alan büyüklüğü, modern Ar-Ge ofisleri, girişimcilere ayrılmış özel çalışma alanları, toplantı ve eğitim altyapıları ile bölgenin teknoloji geliştirme kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

19 Mayıs yerleşkesi, Samsun Teknopark'ın büyüme vizyonunu destekleyen ve girişimcilere daha geniş bir çalışma ekosistemi sağlayan yeni nesil bir Ar-Ge merkezi niteliği taşırken, ana yerleşke ise yazılım, medikal, makine-teçhizat ve tarım teknolojileri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yoğunlaştığı bölgenin çekirdek teknoloji üssü olarak görevini sürdürüyor. Her iki yerleşkenin toplam alan kapasitesi; Samsun Teknopark'ın hem nitelikli istihdamı artırmasına hem de daha fazla firma ve girişimciye Ar-Ge faaliyetlerini yürütebilecekleri güçlü bir altyapı sunmasına imkan tanıyor. Böylece Teknopark, Samsun'un teknoloji ve inovasyon odaklı kalkınmasında öncü rolünü daha da pekiştiriyor.

Samsun Valiliği, Samsun Teknopark'ın, genişleyen yerleşkeleri ve büyüyen ekosistemiyle, Karadeniz Bölgesi'nin teknoloji üretim merkezi olmayı sürdürerek Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ulusal inovasyon kapasitesine değer katmaya devam edeceğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
title