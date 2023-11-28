Samsun Tarım Ürünlerinde Türkiye'de İlk Sıralarda

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'un birçok tarım ürününde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Müdür İbrahim Sağlam, sınırları içinde üç büyük ovaya ve iki önemli akarsuya ev sahipliği yapan Samsun'un üretim deseninin çok büyük çeşitlilik gösterdiğini ve 50'ye yakın ürün çeşidinin bulunduğunu ifade etti. Sağlam, "İlimizin iç bölgelerinde başta buğday, yağlık ayçiçeği ve kanola; doğusunda fındık, soya ve kivi gibi meyvelerimiz; batısında ise sebze üretimi ile öne çıkmaktadır. İlimiz tarla bitkilerinden çeltik üretiminde 142 bin 480 ton ile ülke ölçeğinde 2. sırada olup, 6 bin 942 ton soya üretimiyle 5. sırada ve ayçiçeği tohumu yağlık olarak önemli bir artışla birlikte 55 bin 695 ton üretim ile 11. sırada yerini bulmuştur. Yem bitkileri üretiminde ise ilimiz 411 bin 527 ton fiğ (yeşil ot) üretimiyle 1. sırada, 42 bin 344 ton yem bezelyesi üretimi ile 2. sırada ve 1 milyon 75 bin 975 ton silajlık mısır üretimi ile 8. sırada yer almaktadır" dedi.

Lahana ve karnabaharda Türkiye'de 1., fındıkta 2., kivide 3.

Müdür Sağlam şu bilgileri verdi:

"Sebze üretimine 406 bin 101 ton lahana üretimiyle 1.sırada, 60 bin 98 ton karnabahar üretimiyle 1. sırada, 6 bin 577 ton barbunya, 21 bin 641 ton pırasa üretimiyle 3. sırada, 7 bin 610 ton turp üretimiyle 4. sırada, 960 ton kırmızı pancar ve 168 bin 230 ton biber üretimiyle 5. sırada, 7 bin 800 ton brokoli üretimiyle ile 6. sırada yer almaktayız. Meyve üretiminde ilimiz fındık üretiminde 111 bin 701 ton üretim miktarıyla 2. sırada ve 12 bin 967 ton kivi üretimiyle 3. sırada olup son yıllarda kivi üretiminde yüzde 50 oranında artış olmuştur. Hayvancılıkta büyükbaş hayvan varlığı bakımından, 20 bin 671 baş manda ile ülke sıralamasında 1. ve 361 bin 973 baş toplam büyükbaş hayvan varlığı bakımındansa 13. sıradayız. Toplamda balıkçı gemi sayımız 616 adet olup, Samsun ilimiz su ürünleri bakımından 64 bin ton avcılık ve yaklaşık 11 bin ton yetiştiricilik olmak üzere toplamda 75 bin ton su ürünleri ile Türkiye de önemli bir paya sahip olmakla birlikte avcılıkta 1'inci ve yetiştiricilikte 5'inci sırada bulunmaktadır. Sıfırdan 1550 rakıma kadar üretim yaptığımız ve 50'ye yakın ürün çeşidimizin olduğu ilimizde, üretimi doğrudan tehdit eden zararlılarla etkin mücadelemize devam ediyoruz. Entegre mücadelelerde ve survey çalışmalarında toplam 92 adet zararlıyla mücadele etmekteyiz. Kahverengi kokarca da bunlardan bir tanesi" diye konuştu. - SAMSUN