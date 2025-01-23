Samsun Orman Köylüleri 698 Milyon TL Gelir Elde Etti

Samsun'da orman köylüleri, 523 bin 13 metreküp endüstriyel odun üretimi ile toplamda 698 milyon TL'den fazla gelir elde etti.

Alaçam, Bafra, Kavak, Samsun ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlükleri 2024 yılında Samsun'da programlanan 653 bin metreküp endüstriyel odunun yüzde 80'ine denk gelen 523 bin 13 metreküpünü karşıladı.

2024 yılı programı dahilinde Samsun'da an itibarıyla 523 bin 13 metreküp gerçekleşme sağlandı. An itibarıyla Orman köylülerine Alaçam İşletme Müdürlüğü'nde 67 milyon 680 bin TL, Bafra İşletme Müdürlüğü'nde 158 milyon 581 bin TL, Kavak İşletme Müdürlüğü'nde 151 milyon 919 bin TL, Samsun İşletme Müdürlüğü'nde 121 milyon 898 bin 493 TL ve Vezirköprü İşletme Müdürlüğü'nde de 197 milyon 777 bin TL katkı sağlandı.

Öte yandan Samsun genelinde ağaçların kesim izninin verildiği ve kesimin yasal olduğunu belirten çift yuvarlaklı bir işaret olan dikili damga sayısı 707 bin 421 adet olarak belirtildi. - SAMSUN