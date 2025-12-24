Samsun İŞKUR 2025'te 24 bin 900 kişiyi iş sahibi yaptı

Samsun Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğü, 2025 yılı Aralık ayı verilerini açıkladı. Yıl boyunca yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yaklaşık 25 bin vatandaşın işe yerleşmesine aracılık eden Samsun İşkur, eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik danışmanlık faaliyetlerinde ise Türkiye birincisi oldu.

Samsun İşkur, işveren ile iş arayan arasında kurduğu güçlü bağ sayesinde 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam 24 bin 900 kişinin istihdam edilmesini sağladı. İşe yerleştirilenlerin 24 bin 784'ü özel sektörde, 116'sı ise kamu kurumlarında iş başı yaptı. İstihdamın cinsiyet dağılımında 14 bin 310 erkek ve 10 bin 590 kadın iş gücüne kazandırıldı. Sektörel dağılıma bakıldığında hizmet sektörü 12 bin 868 kişiyle ilk sırada yer alırken, sanayi sektörü 8 bin 170 kişilik istihdam ile ikinci sırada yer aldı.

Eğitim kurumu ziyaretlerinde Türkiye birinciliği

Samsun İşkur, meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 2 bin 733 eğitim ve öğretim kurumu ziyareti gerçekleştirerek, bu alanda Türkiye genelinde birinci olma başarısını elde etti. Kurum personeli yıl boyunca iş arayanlarla 66 bin 522 bireysel görüşme yaparken, 28 bin 594 iş yeri ziyareti ile sahadaki çalışmalarını sürdürdü.

İmalat sektörüne nitelikli iş gücü desteği

Aktif İşgücü Programları çerçevesinde 654 İşbaşı Eğitim Programı düzenlenirken, bu programlardan bin 778 kişi faydalandı. Ayrıca 38 farklı Meslek Edindirme Kursu ile 720 kişi meslek sahibi oldu. İşbaşı Eğitim Programlarında 312 program ile imalat sektörü ilk sırada yer alırken, toptan ve perakende ticaret sektörü onu izledi. Samsun, bu alanda Türkiye genelinde en fazla program açan 5 il arasında yer aldı. Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar kapsamında ise İş Kulübü Liderleri aracılığıyla 2 bin 45 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama becerileri konularında eğitim verildi.

32 bin açık iş ilanı yayınlandı

2025 yılında Samsun İŞKUR tarafından 32 bin 299 açık iş ilanı yayınlandı. Bu ilanların 32 bin 211'inin özel sektörden gelmesi, reel sektörün kuruma duyduğu güveni ortaya koydu. Açık iş ilanları, İŞKUR internet sitesi üzerinden iş arayan vatandaşlarla buluşturulmaya devam ediyor. Mevcut durumda Samsun İŞKUR kayıtlarında toplam kayıtlı işgücü sayısı 172 bin 511 olarak açıklandı.

Gençler İçin 406 milyon TL'lik proje

Öte yandan, 10 Kasım 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında yürütülecek olan "Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında 406 milyon 530 bin TL'lik kaynak tahsis edildi. Üniversite öğrencilerine iş deneyimi ve mesleki yetkinlik kazandırmayı hedefleyen proje ile iki üniversitede toplam 3 bin 619 gence doğrudan destek sağlanması hedefleniyor. - SAMSUN