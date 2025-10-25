Samsun İkinci El Oto Pazarında Yılsonu Hareketliliği

SAMSUN (İHA) – Samsun'da İkinci El Oto Pazarı'nda yılsonu hareketliliği yaşanıyor. Alıcılar iyi ve ucuz araba ararken, satıcılar ise iyi teklifi verecek müşteriyi bekliyor.

Bu yılın sonuna yaklaşılırken ikinci el otomobil pazarları hareketlendi. Samsun'da da Cumartesi günleri kurulan oto pazarına hem alıcılar hem satıcılar hem de galericiler ilgi göstermeye başladı. Alıcılar, bütçelerine göre en iyi arabayı ararken, satıcılar ise kafalarındaki fiyata en yakın teklifi verecek müşterileri sabırla bekliyorlar.

Önceki aylara göre daha hareketli olan pazarda araç arayan alıcılar, "Bütçemize göre ikinci el araç arıyoruz. Hem ucuz hem de masrafsız araçlara bakıyoruz. Bazen bütçemize uygun araç bulamıyoruz bazen de bulduğumuz araç bize uygun olmuyor. O yüzden en iyi aracı bulmak için tüm araçlara bakıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Araç almak için pazara gelen Ali Keleş, "Araç almaya geldim ama çok pahalı. İstediğim aracı istediğim temizlikte bulamadım. Aklımda olan 3 araç modeli var onlara baktım ama bulamadım" diye konuştu.

Satıcılar ise araçlarını soran çok sayıda vatandaş olduğunu, kafalarındaki rakama yakın teklif verenlere arabalarını bırakacaklarını belirttiler. Aracını satmak için alıcı ile pazarlık yapan Murat Erdem, "Aracımı almak için soran çok. Yeni araç aldığım için bunu satacağım. Baktığım zaman hep galericiler soruyor. Arabama önceden 950 bin TL teklif eden oldu, satmamıştım. Pazarda arabamı 1 milyon 55 bin TL'den satışa çıkartmıştım, 980 bin TL'ye düşürdüm. O fiyattan da aşağıya inmeyeceğim. Bugün satılmazsa eve gideceğim, istediğim fiyatı veren olursa satacağım" dedi.

Pazardaki galerici esnafı ise oto pazarındaki kalabalığın ilerleyen günlerde daha da artmasını beklediklerini ifade ettiler. - SAMSUN