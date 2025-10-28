Haberler

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde Üretim Hazırlıkları Hız Kazandı

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde Üretim Hazırlıkları Hız Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim hazırlıkları hızla ilerliyor. Vali Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıda güvenlik ve enerji yatırımları değerlendirildi. Yeni fabrikaların açılmasıyla bölgenin ekonomik canlılık kazanması bekleniyor.

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim hazırlıkları hız kazandı. Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda güvenlik ve enerji yatırımları ele alınırken, bölgede faaliyete geçmeye hazırlanan yeni fabrikalar ekonomiye canlılık kazandıracak.

KGYS ve PTS kurulacak

Toplantıda, OSB giriş bölgesinde güvenlik standartlarının yükseltilmesi amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) içeren kamera altyapısının kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, üretime geçecek işletmelerin enerji talepleri ve altyapı ihtiyaçları değerlendirildi.

Toplantının ardından Vali Tavlı ve kurul üyeleri, inşaat çalışmalarında sona gelinen ve makine kurulumlarının sürdüğü süt ürünleri ve fındık işleme tesislerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden alınan bilgilere göre, bu firmaların yakın zamanda üretime başlamasıyla Gıda OSB'de istihdamın ve ihracat potansiyelinin artması bekleniyor.

Bölgedeki yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Samsun'un gıda sanayisinde bölgesel bir üretim üssü haline gelmesi hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Balıkesir'de 4.6'lık bir deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Balıkesir'deki depremde Manisa'da bir evin tavanı çöktü

Görüntü Balıkesir'den değil! 6.1'lik deprem bir şehri daha fena vurdu
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü

Fener taraftarını duygulandıran görüntü
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.