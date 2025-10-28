Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde Üretim Hazırlıkları Hız Kazandı

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim hazırlıkları hız kazandı. Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda güvenlik ve enerji yatırımları ele alınırken, bölgede faaliyete geçmeye hazırlanan yeni fabrikalar ekonomiye canlılık kazandıracak.

KGYS ve PTS kurulacak

Toplantıda, OSB giriş bölgesinde güvenlik standartlarının yükseltilmesi amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) içeren kamera altyapısının kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, üretime geçecek işletmelerin enerji talepleri ve altyapı ihtiyaçları değerlendirildi.

Toplantının ardından Vali Tavlı ve kurul üyeleri, inşaat çalışmalarında sona gelinen ve makine kurulumlarının sürdüğü süt ürünleri ve fındık işleme tesislerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden alınan bilgilere göre, bu firmaların yakın zamanda üretime başlamasıyla Gıda OSB'de istihdamın ve ihracat potansiyelinin artması bekleniyor.

Bölgedeki yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Samsun'un gıda sanayisinde bölgesel bir üretim üssü haline gelmesi hedefleniyor. - SAMSUN